ЗС РФ посилили тиск на Лиманському напрямку, Ямполівку захоплено

ЗС РФ захопили Ямполівку на Лиманському напрямку. Фото: мапа DeepState

На Лиманському напрямку ситуація погіршується — російські війська встановили повний контроль над Ямполівкою і намагаються прорватися до Торського з півночі, а також просуваються в бік Колодязів. Про це повідомив автор телеграм-каналу «Офіцер+».

На цій ділянці фронту окупанти залучили значні сили, зокрема:

164-ту окрему мотострілецьку бригаду,

169-ту окрему мотострілецьку бригаду,

31-й мотострілецький полк,

37-й мотострілецький полк.

«У лісі дуже важко контролювати переміщення загарбників, по 1-2 особи вони проникають у тил, хаотично переміщуються і накопичуються в бліндажах», - ідеться в повідомленні.



Наголошується на необхідності термінової стабілізації фронту та методичного знищення противника, щоб зупинити подальше просування окупантів, як це вже вдалося зробити на Покровському напрямку.

Раніше з'явилася інформація, що окупанти йдуть у штурм із мінами ТМ-62 на Лиманському напрямку, щоб зруйнувати укриття ЗСУ.