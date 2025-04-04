Росії вдалося перевершити НАТО з виробництва військової техніки — доповідь RUSI

Росія випередила НАТО з виробництва військової техніки. Фото: War Zone

Згідно з новою доповіддю Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), Росія змогла перевершити НАТО за обсягами виробництва військової техніки в період з 2022 по 2024 рік, незважаючи на економічні труднощі.

У доповіді наголошується, що навіть із зусиллями деяких країн-членів НАТО на нарощування оборонного виробництва Росія зуміла вийти на лідируючі позиції у виробництві техніки. Це викликає серйозне занепокоєння щодо здатності НАТО до звичайного стримування та підриває довіру до Альянсу.

Для України це є «катастрофічним ризиком», оскільки її міжнародні партнери все більше стають її стратегічною глибиною на тлі зміцнення оборонних можливостей Росії.

Доповідь вказує на труднощі у координації політичної волі, нормативно-правових рамок та промислових потужностей у рамках НАТО, що дозволяє Росії утримувати перевагу у сфері оборонного виробництва.