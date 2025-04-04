Путін і Трамп можуть поговорити телефоном сьогодні або наступного тижня — Politico

Телефонна розмова Трампа та Путіна може відбутися сьогодні чи наступного тижня, розповіли джерела американського політичного видання

Лідери США та РФ можуть провести телефонну розмову 4 квітня або наступного тижня. Про це із посиланням на джерела повідомляє американське видання Politico.

Зазначається, що такі терміни назвали джерела видання у Лондоні та Берліні. За їх словами, розмова може відбутися до або після найближчих вихідних. При цьому Politico зазначає, що остаточних домовленостей щодо переговорів немає.

За даними NBC News, найближче оточення президента США Дональда Трампа порадило йому не дзвонити Володимиру Путіну доти, доки російський президент не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

Трамп 30 березня говорив, що планує поговорити з Путіним цього тижня, проте жодної інформації про те, що розмова відбулася, не з'являлася.

Раніше спеціальний представник Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв заявив, що компанії зі США готові повертатися до Росії та займати місце європейського бізнесу. Він також розповів, що серед іншого обговорювалося можливе співробітництво в Арктиці та розробці рідкісноземельних металів, а також в інших секторах.