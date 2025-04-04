Українські Mirage можуть отримати модернізовані ракети MICA-NG

Mirage ПС ЗСУ можуть отримати ракети MICA-NG

Українські винищувачі Mirage найближчим часом можуть отримати сучасні керовані ракети класу «повітря-повітря» MICA-NG з дальністю понад 110 км. Про це повідомляє блог бійців ПС ЗСУ «Соняшник».



Головна технічна перевага цих ракет — двоімпульсний ракетний двигун із тандемними паливними зарядами. Це дає змогу керувати увімкненням другого заряду, забезпечуючи високу швидкість на далеких ділянках траєкторії або у фінальній фазі атаки.



Крім того, у разі вигоряння другого заряду ракета зможе повторно залучити газоструминну систему відхилення вектора тяги, що забезпечить маневровість із перевантаженнями до 50 од на середніх висотах і 25 од на великих.

Ще однією ключовою особливістю MICA-NG є активна перешкодозахищена головка самонаведення (ГСН), здатна виявляти цілі з ефективною площею розсіювання:

3 кв. м - на відстані до 40 км;

0,1 кв. м - до 15 км.

Також передбачено можливість використання тепловізійної головки самонаведення (ТГСН). Серед функціоналу ракети - пуск як за принципом Lock-On-Before-Launch, так і Lock-On-After-Launch, що робить її універсальною зброєю повітряного бою.

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