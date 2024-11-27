Росіяни скинули авіабомбу на підприємство у Покровській громаді: деталі

Окупаційна армія РФ у вівторок, 26 листопада, вдарила по вугледобувному підприємству в Покровській громаді Донецької області. Працівників евакуювали у безпечне місце. Про це повідомила міська військова адміністрація.



«О 04:10 російські війська здійснили авіаудар «ФАБ-250» по селу Піщане. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури вугледобувного підприємства: сталася зупинка ВГП вентиляційного ствола», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що під землею перебувала 171 людина, усіх евакуювали. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 26 листопада, кілька разів атакувала Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атаки на село Жовте двоє людей отримали поранення, також у Покровську під час обстрілу один чоловік постраждав.