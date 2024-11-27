У Краматорську у грудні можуть відключити 107 ліфтів через заборгованість населення

У грудні через борги населення у Краматорську можуть зупинити 107 ліфтів. Фото: Краматорська МВА

Через низьку оплату послуг з обслуговування ліфтового господарства у Краматорську на початку грудня планують відключити 107 ліфтів. Про це повідомляють керуючі компанії «Добробут-Краматорськ» та «Ладіс».

Так, керуюча компанія «Добробут-Краматорськ» провела попередній аналіз платежів мешканців. За підсумками аналізу, з 1 грудня планується відключити 66 ліфтів у будинках, де рівень оплати не перевищує 35%.

При цьому в компанії зазначили, що 30 листопада буде проведено остаточний аналіз, після чого список кандидатів на відключення може скоротитися, як це було у попередньому місяці.

У свою чергу компанія «Ладіс» повідомила про те, що з 2 грудня через заборгованість буде зупинено 41 ліфт.

Обидві компанії опублікували списки будинків і під'їздів, де планується відключення ліфтів у грудні.