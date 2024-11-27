Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в межах проєкту PEACE

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку у рамках проєкту PEACE. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



«Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення», — зазначив український прем'єр.



Загалом упродовж повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

Нагадаємо, в Україні виплатять по 6,5 тисячі гривень дітям із малозабезпечених сімей та дітям-ВПО.