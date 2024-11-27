Шахти, укріплення та укриття: у ЗСУ розповіли, як війська РФ використовують захоплений Бахмут

Окупований Бахмут. Фото: карта DeepState

Місто Бахмут Донецької області є пунктом дислокації 98-ї повітряно-десантної дивізії та 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За словами Волошина, місто з його шахтами стало своєрідним логістичним хабом для окупантів.



«А оскільки є шахти, укріплення та укриття – ворог розмістив і зберігає там боєкомплекти, техніку, а також склади із паливно-мастильними матеріалами. Крім того, є інформація, що у цих шахтах окупанти розгорнули польові шпиталі для надання медичної допомоги та лікування своїх поранених. Ворог намагається там якраз усе це ховати», – розповів речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи захопили російські війська мікрорайон «Новий» у місті Часів Яр на Донеччині.