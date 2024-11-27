У DeepState заявили про можливе захоплення росіянами мікрорайону «Новий» у Часовому Яру: у ЗСУ відповіли, чи це правда

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

У Часовому Яру Донецької області ситуація залишається напруженою, оскільки російська армія не зупиняє спроб просунутися як у самому місті, так і на флангах. Про це повідомили аналітики DeepState.



На північ продовжуються спроби прорвати позиції Сил оборони України, навіть із залученням техніки, що незвичайно в цьому районі, адже останнім часом окупанти задіювали для атак переважно піхоту. Спроби прорватися були безуспішними для ЗС РФ, у місті продовжуються бої.



«На південь від міста ситуація ще більш напружена, оскільки ворог активно тисне на мікрорайон «Новий». За попередньою інформацією, він може бути під контролем ворога. Ця інформація перевіряється. Невідома ситуація із перебуванням ворога на південь у лісі, через який можна дійти до східних околиць міста до мікрорайону «Шевченко», що також намагаються здійснити росіяни. Ситуація уточнюється», – зазначили у DeepState.



Як повідомила у коментарі «Новинам Донбасу» спікер оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова, на цей час мікрорайон «Новий» знаходиться під контролем Сил оборони України.



«У місті ситуація складна. Ворог нещодавно навіть намагався штурмувати із технікою. Вони (росіяни – ред.) були повністю знищені. Працювали дрони та артилерія. Якщо говорити про те, чи ворог закріпився або ні – ні, не закріпився. Хоча вони можуть з'являтися. Однак їх знищують, ми не даємо їм там закріпитися. У місті взагалі дуже складно закріпитися, бо там не нариєш окопів і швидко не побудуєш фортифікації», – сказала Бобовнікова.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили російський штурм у Часовому Яру, війська РФ втратили техніки на 11 мільйонів доларів.