Оператори дронів атакують російських солдатів скидами в Торецьку

Скид боєприпасу на солдата РФ у Торецьку. Фото: кадр із відео

Оператори дронів 2-го мехбату президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького виловлюють окупантів, які переміщуються в Торецьку. Відео скидів бригада опублікувала у телеграмі.



«Ру*ня чує зловісне жужжання над головою і намагається втекти, але наші дронарі вправно працюють скидами», - йдеться в описі до відео.



На Торецькому напрямку противник активно задіяв бомбардувальну авіацію, здійснив шість атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка та Торецьк.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти з неймовірною швидкістю наступають на Торецькому напрямку.