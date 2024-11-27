Втрати України на фронті можуть становити щонайменше 60-100 тисяч — The Economist

На передовій загинули щонайменше 60 000-100 000 українських солдатів. Можливо, ще 400 тисяч військових отримали поранення. Наголошується, що десятки тисяч мирних жителів загинули. Про це повідомляє видання The Economist.



Щодо втрати серед російських окупантів, то на війні загинули до 200 000 осіб. За останніми оцінками журналу The Economist, опублікованими у липні 2024 року, станом на 21 червня загинуло 106 000-140 000 російських військовослужбовців.

Цифри свідчать, що загинуло понад 0,5% довоєнного населення України чоловічої статі призовного віку (18-49 років). Дані не вичерпні, і не відомий вік всіх військових. Реальна частка загиблих на війні чоловіків вища.



Частина поранених, які не можуть продовжувати воювати, ще більша: якщо припустити, що на кожного загиблого в бою припадає шість-вісім тяжко поранених українських військових, то майже кожен 20-й чоловік призовного віку загинув або був серйозно поранений, щоб воювати далі.



В обох країнах кількість загиблих у боях перевищує кількість загиблих у В'єтнамській та Корейській війнах разом узятих. Число загиблих у боях швидко наближається до втрат Америки у Другій світовій війні. Втрати Росії в Україні з 2022 року, не рахуючи смертей завербованих нею іноземних військових, перевищують кількість жертв усіх її воєн з 1945 року разом узятих.



Раніше ми писали, що військово-політичне керівництво РФ розробило документ із прогнозом до 2045 року, в якому зазначено, що Україна буде поділена на три частини.