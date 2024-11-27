Окупований Крим атакували ракетами та дронами: над Севастополем підіймається дим, можливий «приліт» по аеродрому

Дим над Севастополем. Фото: «Кримський вітер»

Вранці 27 листопада в окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Кримський вітер» із посиланням на місцевих мешканців.



Вибухи були чутні на військових аеродромах «Саки» та «Бельбек», у Севастополі та поблизу Балаклави. Повідомляють про активну роботу російської ППО у всіх чотирьох місцях та «приліт» по «Бельбеку». Також після вибухів у Севастополі над Чорноморським вищим військово-морським училищем імені Нахімова підіймається дим.



Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що ППО РФ відбиває комбіновану атаку ЗСУ і нібито збила дві невстановлені повітряні цілі та п'ять БПЛА.



«Також за інформацією від «Рятувальної служби» Севастополя на цей час зафіксоване падіння уламків у районі Орлівки поряд із Качинським шосе», – сказав він.

Нагадаємо, що вночі 27 листопада ППО України збила 36 з 89 російських безпілотників.