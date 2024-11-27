Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Армія РФ атакувала три райони на Донеччині: десятки пошкоджених будинків

27 листопада 2024, 10:41

Армія РФ атакувала три райони на Донеччині: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 26 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що пошкоджено будинки, є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони:

Покровський район. Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому та Успенівці; у Дачному пошкоджено 15 будинків, у Ганнівці — 3 будинки. У Покровську поранено людину, пошкоджено 2 будинки і крамницю, в Жовтому поранено 2 людини, пошкоджено будинок. Є зруйновані будинки у Гродівській громаді.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти. Обстріляні околиці Краматорської і Костянтинівської громад.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.

Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 26 листопада, кілька разів атакувала Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атаки на село Жовте двоє людей отримали поранення, також у Покровську під час обстрілу один чоловік постраждав.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:12
Армія РФ захопила два села на Донеччині — DeepState
07:15
Бердянськ та окуповані міста Запоріжжя залишилися без світла
23:00
Головне за день: Таємна поставка Storm Shadow. Загострення у Великій Новосілці
20:12
На виїзді з Сіверськодонецька росіяни посилили перевірки авто: в ОВА розповіли, що відомо
14:25
В окупованій Новій Каховці через обстріл загинуло 3 людей, 7 — поранено
10:14
В окупованому Маріуполі відключають тепло та світло, аби «націоналізувати» житло українців — ЦНС
09:15
Російські війська просунулися в Кураховому та Роздольному Донецької області — DeepState
08:12
Окупаційний суд засудив депутата міськради Нової Каховки до 12 років за «шпигунство»
23:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:13
«Мілітаризація школярів»: в окупованому Маріуполі дітей агітують вступати до Росгвардії
23:00
Головне за день: Обстріли Харкова та Одеси. Україна вдарила ATACMS по летовищу в РФ
16:22
У Бердянську з нового року штрафуватимуть за таблички українською мовою
09:01
Російські військові окупували ще два села на Донеччині — DeepState
21:00
Головне за день: Складна ситуація у Часовому Яру та Торецьку. Скільки готова воювати РФ?
23:00
Головне за день: Удар по Запоріжжю. Кабмін обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації
23:26
Головне за день: Армія РФ захопила чверть Курахового. Подробиці удару по Дніпру
21:22
Прапор РФ у Кураховому. У Маріуполі на житло чекають 10 тисяч сімей. Як виглядає залізничний вокзал у Донецьку — дайджест ►
16:30
Частина окупованої Горлівки, як і раніше, без світла і тепла
12:50
Російський літак скинув ФАБ-500 на садове товариство в окупованій Макіївці Донецької області
11:39
Війська РФ захопили чверть міста Курахове — аналітик BILD
усі новини
12:46
Шахти, укріплення та укриття: у ЗСУ розповіли, як війська РФ використовують захоплений Бахмут
12:27
Втрати України на фронті можуть становити щонайменше 60-100 тисяч — The Economist
11:58
У DeepState заявили про можливе захоплення росіянами мікрорайону «Новий» у Часовому Яру: у ЗСУ відповіли, чи це правда
11:25
Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в межах проєкту PEACE
11:12
У Краматорську у грудні можуть відключити 107 ліфтів через заборгованість населення
10:59
Росіяни скинули авіабомбу на підприємство у Покровській громаді: деталі
10:57
Окупований Крим атакували ракетами та дронами: над Севастополем підіймається дим, можливий «приліт» по аеродрому
10:55
«Фенікси» влаштували феєрверк техніки РФ у Донецькій області
10:41
Армія РФ атакувала три райони на Донеччині: десятки пошкоджених будинків
10:37
Більше половини українських біженців у Німеччині не збираються повертатися на батьківщину після війни — ЗМІ
10:10
Оператори дронів атакують російських солдатів скидами в Торецьку
09:59
Байден запросив у Конгресу США додаткові 24 мільярди доларів військової допомоги Україні – ЗМІ
09:55
РФ знову обстріляла Покровську громаду: троє людей постраждали
09:30
ППО України збила 36 із 89 російських безпілотників
09:15
ЗСУ відбили штурм російських військ на Лиманському напрямку: знищені танк і три БМП загарбників
08:54
Війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: поранені три людини
08:45
«Газпром» має намір повністю припинити транзит газу через Україну — ЗМІ
08:40
Пожежа в Бердичеві: три людини загинули
08:12
Армія РФ захопила два села на Донеччині — DeepState
07:55
Втрати РФ за добу: 1580 солдатів і 14 танків
усі новини
ВІДЕО
Дрони влаштували феєрверк техніки РФ у Донецькій області. Фото: кадр із відео «Фенікси» влаштували феєрверк техніки РФ у Донецькій області
27 листопада, 10:55
Бронетехніка військ РФ на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм російських військ на Лиманському напрямку: знищені танк і три БМП загарбників
27 листопада, 09:15
Бронетехніка окупантів у Луганській області. Фото: кадр із відео Українська армія відбила наступ на Луганщині: ЗСУ знищили бронетехніку та піхоту росіян
26 листопада, 23:07
Один із переданих РФ українських бомбардувальників. Фото: кадр із відео Росія завдає ударів по Україні зі стратегічних бомбардувальників, які Київ віддав 25 років тому – ЗМІ
26 листопада, 21:49
Знищена бронетехніка ЗС РФ у Часовому Яру. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили російський штурм у Часовому Яру: війська РФ втратили техніки на 11 мільйонів доларів
26 листопада, 20:55
Російський штурм на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили механізований штурм російських військ на Лиманському напрямку: кадри бою
26 листопада, 16:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір