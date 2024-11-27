Армія РФ атакувала три райони на Донеччині: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 26 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що пошкоджено будинки, є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони:



Покровський район. Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому та Успенівці; у Дачному пошкоджено 15 будинків, у Ганнівці — 3 будинки. У Покровську поранено людину, пошкоджено 2 будинки і крамницю, в Жовтому поранено 2 людини, пошкоджено будинок. Є зруйновані будинки у Гродівській громаді.



Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти. Обстріляні околиці Краматорської і Костянтинівської громад.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 26 листопада, кілька разів атакувала Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атаки на село Жовте двоє людей отримали поранення, також у Покровську під час обстрілу один чоловік постраждав.