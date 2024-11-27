РФ знову обстріляла Покровську громаду: троє людей постраждали

Російська армія минулої доби, 26 листопада, кілька разів атакувала Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атаки на село Жовте двоє людей отримали поранення, також у Покровську під час обстрілу один чоловік постраждав. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 18:00 внаслідок обстрілу села Жовте поранення отримали місцеві жителі — чоловіки 1951 та 1974 років народження. Постраждалих направлено до Добропільської лікарні», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що о 20:30 війська РФ атакували Покровськ за допомогою дрону, під удар потрапив мікрорайон «Сонячний». Внаслідок обстрілу поранення отримав 27-річний хлопець, у нього осколкове поранення м'яких тканин обличчя та шиї.



Також загарбники двічі дроном ударили по Покровську. Пошкоджено 2 приватні будинки та гараж.



Раніше ми писали, що за 26 листопада росіяни поранили трьох мешканців Донецької області.