Байден запросив у Конгресу США додаткові 24 мільярди доларів військової допомоги Україні – ЗМІ

Президент США Джо Байден Фото: Білий дім

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з довгостроковим запитом про виділення ще 24 мільярдів доларів на допомогу Україні та заміну американської зброї, яку Штати направили для боротьби з Росією, перш ніж він залишить свою посаду. Про це повідомило американське видання Politico із посиланням на відповідний документ.



Два помічники конгресменів підтвердили деталі пропозиції Білого дому та сказали, що Конгрес отримав її у понеділок.



Так, 16 мільярдів доларів підуть на поповнення американських запасів зброї. Інші вісім мільярдів – на Ініціативу сприяння безпеці України, в рамках якої Пентагон підписує контракти з американськими компаніями на озброєння ЗСУ.



Адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало Конгресу включити цю допомогу у своє рішення, яке він прийме для недопущення призупинення роботи уряду США наступного місяця.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу передати Україні ракети середньої дальності, серед них Tomahawk.