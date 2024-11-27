Більше половини українських біженців у Німеччині не збираються повертатися на батьківщину після війни — ЗМІ

У Німеччині після війни збираються залишитись понад половина українських біженців Фото: BILD

Дедалі більше біженців з України не хочуть повертатися назад і мають намір залишитися в Німеччині. Про це пише німецьке видання BILD.

Зазначається, що президент Державного відомства у справах біженців Марк Зайберт розповів німецькому агентству Deutsche Presse-Agentur, що в центрі екстреної допомоги у Берліні, де мешкають тисячі українських біженців, регулярно проводяться опитування.

«Півтора роки тому більшість говорила, що хочуть повернутися до України. Зараз більшість – 65% – кажуть: “Ми залишаємося тут. Ми облаштовуємось"», — розповів Зайберт.

Німеччина залишається лідером за кількістю розміщених біженців із України. За останньою інформацією, там перебуває понад 1,1 млн. українських громадян, які отримали тимчасовий притулок.