Вигадані «шпигунства» та російські «десятки». Як в'язні «ДНР» залізли в петлю часу та телепортувалися до російської тюрми

Агітація в Макіївці, на окупованій російськими військами території України, де знаходиться одна з найбільших колоній Донбасу. Фото: Spektr.Press

Закони РФ, які прийшли на окуповані території України, принесли нові порядки і в місця позбавлення волі — в розташовані там колонії, СІЗО, «підвали» та концтабори. До злочинців і «політичних» додалися військовополонені, цивільні, затримані за доносами, але залишилися ті, хто вже багато років терпляче чекають на обміни, які тепер, як здається, стали для них майже недосяжними. А ще змінилися тюремні порядки: запровадили для всіх форму і почали годувати рисом! Для монотонного життя українських людей у тепер вже «російських» місцях позбавлення волі це просто революція! «Спектр» вивчав як влаштоване життя тих, до кого руський мир прийшов за грати і кого він сам за них відправив відбувати покарання тепер уже за російськими порядками.

«Невинних тут немає»

Людину в окулярах валять на землю пара міцних, вгодованих людей у цивільному: це «МДБ ДНР» проводить арешт лікаря Юрія Шаповалова. Людина навіть не кричить — вона верещить у стані шоку, — все це ми бачимо на відео, адже затримання медика проводилося під камери, а відбувається воно на фоні добре відомого в Донецьку паркану обласної клінічної лікарні імені Калініна. «Затримують» лікаря-невропатолога Донецького діагностичного центру, голови обласного товариства любителів кактусів «Іслайя». Абсолютно показовий арешт, чітке повідомлення від місцевого «МДБ»: «Невинних немає, можемо взяти кожного!»…

Цей арешт стався у січні 2018 року. Доктора, якого пов'язують із твіттером «Залишенець Донецький», було звинувачено у «замаху на шпигунство», оскільки «МДБ» запідозрило його в тому, що він мав намір через листування скидати інформацію противнику. З того часу він встиг пройти вже через донецький закритий «суд», отримати термін у 14 років й лічить свої дні ув'язнення в цій самій, тепер 2-й колонії, вже сьомий рік.



Востаннє за межами «ЛДНР» про Юрія Шаповалова у публічному просторі згадували просто перед вторгненням Росії, у лютому 2022 року: українська омбудсман Людмила Денісова писала про те, що лікареві потрібна медична допомога, що його мама місяцями не знає про його долю.



З того часу все змінилося: світ перевернувся, старенька мама доктора Шаповалова померла, і він на якийсь час залишився віч-на-віч із в'язницею, на окупованій території. Допомога для Юрія Шаповалова, як стало відомо «Спектру», тепер збирають та передають лікарі з Естонії, випускники Донецького медичного університету.

Голова донецького клубу любителів кактусів «Іслайя» Юрій Шаповалов (в центрі) в оточенні своїх одноклубників. Фото зі сторінки клубу у Facebook

«Терміни величезні»

Такий вирок лікареві за листування у Твіттері в «ДНР» нікого на той час уже не дивував. До вторгнення Росії в Україну, ще за «ДНР», людей у Донецьку, Макіївці чи Горлівці звинувачували в «екстремізмі», «розпалюванні міжнаціональної ворожнечі», шпигунстві та, окремо — у «замаху на шпигунство». До такого звинувачення могло, наприклад, призвести участь у 2014 році у фейсбучній групі «Донбас — це Україна» та наявність у будинку футболки з таким принтом, а про «замах на шпигунство» говорив вилучений оперативниками жорсткий диск із листуванням у соціальних мережах, де українським «куратором» міг бути оголошений будь-який довільно обраний співрозмовник.



Після цього за гібридним, побудованим на основі КПК УРСР від 1961 року КК «ДНР» (він включав смертну кару, практично необмежені терміни утримання в СІЗО та засилля прокуратури у кримінальному процесі) давали дивовижні покарання з терміном у 10, 15, а іноді й понад 20 років.



На слідстві, після побиття та тортур, «по-доброму» радили все підписати і піти вже «на обмін у свою Україну». При цьому навіть у 2018 році термін у 14 років, який, наприклад, отримав наш медик Юрій Шаповалов, виглядав для «ДНР» сміховинним: ніхто не чекав, що «молода республіка» протягне так довго. Багато хто піддавався на умовляння слідчих, підписував вироки, майже не дивлячись, і ось із цими термінами чоловіки потрапляли в особливий «обмінний» барак тоді ще 32-ї колонії, в ньому разом утримувалися всі, кого готували до обміну в Україну.

Обмінний фонд

З моменту створення самопроголошених республік російські куратори цих тоді ніким у світі не визнаних державних утворень увесь час намагалися всіма способами підкреслити їхню державність та законність своїх порядків, тому, як правило, в'язні «ДНР» не подавалися на обмін до отримання офіційного вироку та строку покарання від «суду ДНР», таким чином усі цивільні, які «провинилися», все одно перед здобуттям свободи проводили в катівнях «ЛДНР» щонайменше рік-два.



Нагадаємо, що практики таких обмінів напрацьовувалися з перших місяців протистояння на Донеччині. Наприклад, у квітні 2014 року заарештованого СБУ «народного губернатора» Павла Губарєва віддали замість захоплених у Горлівці оперативників СБУ, незважаючи на відсутність будь-якої законодавчої бази для звільнення подібних до Губарєва слідчо-арештованих. Згодом утворився цілий ринок обмінів зі своїми гравцями та каламутними схемами викупів.

Обмін полоненими між Україною та «ЛДНР» 16 квітня 2020 року. Фото: Офіс президента України

Після Мінських угод відбулася бюрократизація процесу — з нього почали прибирати одинаків, припинилися обміни між окремими підрозділами, обміни почали обговорюватися у Мінській переговорній групі і, головне, склалися певні практики — на кожній стороні свої: Україна могла помилувати людей, які вже мали термін або, найчастіше їх просто випускали із СІЗО під особисте зобов'язання з'явитися до суду і передавали на руки уповноваженим особам, які передавали їх на обумовленому місці лінії зіткнення протилежної сторони — далі ці люди подавалися в Україні в розшук; Українських громадян, своєю чергою, показово судили «судом ДНР» й з «вироками» на величезні терміни передавали українській стороні. На руках у «засуджених» при цьому не було вироків, але часто були звинувачувальні висновки.



Зрозуміло, що омріяне звільнення через обмін стало важливим важелем тиску на обвинуваченого на слідстві, де в'язням, як правило, пропонували швидше все підписати. «Яка різниця буде у тебе "шпигунство" чи ні, яка різниця 10 чи 15 років терміну, якщо після суду ти підеш на обмін? Підписуй швидше! — так, за словами однієї із опитаних «Спектром» мам, говорив слідчий із її сином.

Шпигунська засідка

Син цієї жінки підписав папери за «замахом на шпигунство», отримав від «суду ДНР» 14 років замість 10-ти, не потрапив під останній великий обмін грудня 2019-го і скоро відсидить уже половину терміну, адже цих обмінів за цією категорією ув'язнених не було вже майже 4 роки, адже у 2020 році обміни з не до кінця зрозумілою причини припинилися, а в'язні в бараках залишилися чекати тепер уже з зовсім неясною перспективою та з тими неймовірними термінами, які вони встигли собі підписати.

А після 5 жовтня 2022 року, коли РФ оголосила про введення на окупованій території України російського законодавства, становище цих людей стало ще сумнішим, адже звинувачення від «ДНР» в «екстремізмі» чи «розпалюванні міжнаціональної ворожнечі» вже при застосуванні російського законодавства іноді переглядаються, а ось «шпигунство» — ніколи. Ця стаття в РФ одна з найтяжчих, суди зі «шпигунства» у Росії завжди суворо засекречені і можна припустити те, що вони не сильно відрізняються від практик, що вже склалися в «ДНР». За правління Путіна в Росії не було жодного скасування вироку за статтею про «шпигунство» і жодного пом'якшення покарання за цією статтею в апеляції, мінімальний термін за «шпигунство» в 10 років у середовищі адвокатів вважається практично «виправдувальним», який скоріше говорить про позиція обвинувачення була відверто слабкою.



- Шпигунство, замах на шпигунство є в «букетах» практично у всіх цивільних [засуджених], — продовжує пояснювати «Спектру» мати в'язня. — Це була 321 стаття (УПК «ДНР»), і «двісті якась» за російським КК… ( 276 стаття КК РФ — прим. «Спектра»). Тобто екстремізм, розпалювання міжнаціональної ворожнечі — на ці статті тягнули будь-які картинки з інтернету у фейсбуці. Ще, як мінімум, «замах на шпигунство» — це будь-яке неназване у справі листування у телефоні чи комп'ютері. А в нас [у родичів] найчастіше вироків немає [на руках], але обвинувальні висновки дітям видавали, читали це все…



Минулого літа їх усіх змусили писати заяви до суду, щоби їм перебили (поміняли) ці статті на російські. У заяві цій було, мовляв, якщо вони засуджені за кримінальним кодексом «ДНР», то, щоб усе було без їхньої присутності, без присутності адвокатів, щоб у суді їхні статті «перебили» на російські… А потім приходить якийсь папірець: типу Вам відмовлено на даний момент у «перебивці» цієї статті. Причини у всіх різні, але принаймні тим, у кого, так би мовити, пройшли ці «суди», вони відмовилися перебивати статті на російські, зіславшись на те, що до 2026 року – «перехідний період», вони ще там щось вигадають, тому що статей, за якими вони засуджені, в російському кодексі немає (в КК РФ за розпалювання міжнаціональної ворожнечі вперше передбачена адміністративна відповідальність, а в «ДНР» всім по ній давали тривалі тюремні терміни – прим «Спектра») . Так було ще восени…



Але зараз надії зникли у всіх, бо ця стаття про «шпигунство» у російському законодавстві — вона є, вона одна з найжорсткіших, там завжди щонайменше 10 років. І ось у наших ці смішні, ці вигадані у 2018 році «шпигунства» від «ДНР», перетворюються вже на російські «десятки». Начебто написали наші хлопчики заяву до Москви, про те, що всі їхні справи зліплені тільки за їхніми словами, що слідчий «гнав» їм про обмін швидкий, щоб підписували. Але до чого це все приведе?

Підтвердження арешту підозрюваного за «шпигунською» статтею від «МДБ ДНР» видане родичу підслідного. Зображення у розпорядженні Spektr. Press

- Я чудово розумію, що нашим нічого не світить, - продовжує наша співрозмовниця, - хіба що "всіх на всіх" будуть міняти, у них там у колонії російський телевізор, і вони його дивляться, чутки народжуються весь час - мовляв, 500 на 500 буде великий обмін у кілька етапів, їм увесь час кажуть, що Росія їх хоче віддати, а Україна не бере. Військові [військовополонені] навіть листа до Москви [омбудсмена] Москалькової писали, і та їм відповіла, що «вас Україна просто не вимагає, вас у списках немає», але у в'язницях «ДНР» цю пісню з 2016 року повторюють…

«Зрадники батьківщини» за паспортом

Потрібно зазначити, що серед тих, хто чекає обміну засуджених за «політичними» статтями, є й окрема соціальна страта — «зрадники батьківщини», їх з десяток. Від товаришів по нещастю їх відрізняє наявність паспортів як «ДНР», а й РФ.



Паспорти «ЛДНР» — ці дивні документи — самопроголошені республіки почали видавати ще 2015 року: спочатку з метою пропаганди, потім як єдиний доступний документ для тих, хто з якоїсь причини втратив свої українські документи, або для дітей колаборантів, які побоювалися їхати із батьками на підконтрольну Україні територію за українськими паспортами.

Паспорти Росії, «ДНР» та України. Фото: Sergey Pivovarov / TASS / Scanpix / Leta

З лютого 2017 року ці паспорти після спеціального указу Володимира Путіна почала визнавати РФ, після чого наявність паспорта «ДНР» стала обов'язковою для працівників «державних установ». У 2019 році, перед другим туром українських президентських виборів, порушуючи Мінські угоди, було ухвалено указ про спрощений порядок видачі російського громадянства мешканцям «ЛДНР» (паспорти РФ тоді отримували виключно власники документів самопроголошених республік).



Наявністю паспорта «ДНР» керувалися й місцеві «суди»: якщо ці документи виявлялися у підслідних, він ставився ще й у статтю «зрада батьківщині». Нині у 2-й колонії сидять і такі «зрадники», які, окрім паспортів «ДНР», зараз погодилися взяти ще й паспорти РФ (тобто, стали громадянами Росії). Ця стаття нічим не краща за «шпигунство», в КК РФ вона йде акуратно попереднім номером — 275 «Державна зрада», й також передбачає величезний термін — позбавлення волі від дванадцяти до двадцяти років. Тож перспективи для тих, хто свого часу погодився взяти російський паспорт, тепер виглядають дуже сумними. Поки що вони залишаються сидіти вже за російськими правилами та законами.

Нові порядки

З введенням на окупованій території України російського законодавства зміни прийшли і до в'язниць, колоній, і навіть концтаборів «ЛДНР», місця, де захоплені на окупованій території цивільні та військовополонені утримувалися без жодної правової процедури. Ці заклади еволюціонували від сумнозвісних «підвалів» окремих батальйонів до повноцінних концтаборів для сотень ув'язнених на кожній адміністративній одиниці на окупованих Росією територіях.



Цей одноманітний порядок у системі виконання покарань на окупованих територіях став одним із дивовижних нововведень в епоху великої війни Росії проти України.



Зміни зачепили всі колишні «підвали з тортурами» «ЛДНР». Так, у Донецьку на вулиці Світлого Шляху існувало відоме місце для тортур – переобладнаний під концтабір культурний простір «Ізоляція» (на території старого радянського заводу ізоляційних матеріалів). У цьому концтаборі місяцями та роками тримали тих, у кого МДБ намагалося вибити свідчення за будь-яку ціну, тут не діяв закон, застосовувалися тортури, зґвалтування, побиття «політичних» спеціально призначеними адміністрацією карними злочинцями чи колишніми бойовиками «ДНР». Раніше «Новини Донбасу» писали про це.

Тортурний інвентар табору «Ізоляція» — стіл, до якого прикручували в'язнів, Телефонний апарат польовий (ТАП), дроти, вода, для змочування контакту дроту зі шкірою.

За російських порядків «Ізоляція» стала «перевалочним пунктом» для фільтрації «особливо небезпечних» українських громадян, неофіційним СІЗО ФСБ. Нові в'язні звуть це місце «Ізольда». Через «Ізольду» пройшов, наприклад, режисер Маріупольського драматичного театру Анатолій Левченко.



Новим для Донецької системи виконання покарань став і «федеральний» статус — усі колонії та СІЗО отримали нові номери. Так донецьке СІЗО «на Ямі» (там низьке місце, яке затоплюється за будь-яких дощів) змінило український номер «5» на російський «1» — туди переведенням, транзитом, стали потрапляти ув'язнені та військовополонені з інших місць по всій Росії.



Ми говорили про специфічну репутацію цього СІЗО-1 міста Донецька з російським адвокатом, який у наш час примудряється захищати полонених українців – військових та цивільних. Подібні адвокати намагаються зайвий раз не привертати до себе уваги і наш співрозмовник просив не згадувати його імені. Займається він захистом українців, які, за його словами, «при справах» — тобто були на зв'язку зі спецслужбами України і, як мінімум, мали намір розпочати партизанську боротьбу з окупантами. Юридичний захист для партизанів та їхніх родичів безкоштовний: у нових російських реаліях навіть рубль, отриманий з-за меж країни, а тим більше з території України, може закінчитися для адвоката в кращому разі статусом «іноземного агента». Допомога обвинуваченим українцям надається на пожертвування від росіян, які перебувають усередині РФ.



– У донецькому СІЗО-1 на початку [повномасштабного вторгнення Росії в Україну] просто вбивали, а зараз продовжують бити, – розповідає адвокат. — Усі, хто там був, говорять про жорсткі умови — і голодом їх морили, і били, рік тому там були мої клієнти, і там був концтабір — їх змушували співати гімн, читати статті Путіна, били просто при кожному виведенні в душ... А зараз, у 2024 році, одних моїх клієнтів вивозили до Донецька ([вони] думали, що на обмін, але на жодний обмін вони не потрапили) — і там [у СІЗО-1] продовжують бити, хоча вже без переломів, не так, щоб калічити та завдавати непоправної шкоди здоров'ю. Ну, відбивають сідниці, але не ламають ребра... І годівля змінилася - тепер там морують голодом, а просто недогодовують, і б'ють не завжди, не при кожному виведенні. Колись з усім цим будуть розбиратися! У «Лефортово», наприклад, українців під слідством не б'ють у принципі, а про Донецьк розповідають страшні речі та про Таганрог розповідають страшні речі. У Сімферополі у свій час погано ставилися [до захоплених цивільних та військовополонених]: били, кричали, але зараз там зробили нове СІЗО, може, там щось змінилося — не знаю!

За доносами

Ще на Донеччині виникли нові «особливі» зони, де тримають сотні цивільних, взятих за доносами. Це ті люди, які колись взаємодіяли з Українською державою — займали адміністративні пости і не пішли на співпрацю з російською владою, опинившись під окупацією, служили у ЗСУ колись із 2014 року, були у списках територіальної оборони, потрапили до в'язниці за патріотичні погляди…



Джерело «Спектру» у «правовій» системі «ДНР» стверджує, що близько трьохсот таких в'язнів опинилися у 8-й колонії міста Кіровське та ще триста — у Калінінській колонії у місті Горлівка.

Калінінська колонія у Горлівці, зображення у розпорядженні Spektr. Press

На круглому столі, що пройшов 19-20 квітня у Львові «Наш Південь: Ідентичності в умовах війни», який влаштовував український Центр близькосхідних досліджень, прозвучала теза про те, що незгодних затримують без пред'явлення звинувачень і на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. З півдня інтернують у нові СІЗО Сімферополя із формулюванням «до закінчення війни». Так що тут можна говорити про практики російської окупаційної влади для всіх без винятку «нових територій».

Модератор круглого столу "Наш Південь: Ідентичності в умовах війни", виконавчий директор громадської організації "Українська миротворча школа" Олександр Кобець під час заходу. Фотографії Spektr. Press

Як сидиться по-російськи

32-а колонія, яка, як ми вже сказали, змінила номер і стала тепер 2-ю російською колонією, залишила старий персонал — його просто переодягли у нову форму з російськими шевронами. Але режим утримання змінився при цьому суттєво — з колонії прибрали рецидивістів, їх у «ДНР» збирають окремо (у колишній 97-й колонії), а старі «політичні в'язні від «ДНР» тепер зовсім не центральна частина контингенту, зі старого барака їх прибрали , туди поселили нових полонених, а годувати всіх тепер водять у їдальню (раніше їжу приносили до барака, і «політичні» мили за собою посуд).



«Спектр» поговорив із рідними цих ув'язнених на умовах анонімності — з 1 липня у «ДНР» обіцяють наступний етап «закручування гайок», під час якого матерям в'язнів колоній Донецька та Макіївки, як очікується, заборонять передавати продуктові посилки своїм дітям, якщо до того часу мами не отримають російські паспорти «Вже не знаємо, чого й чекати, де буде наступне погіршення, тож нехай усе буде без імен, так надійніше», — пояснила одна зі співрозмовниць.

2-а (раніше 32-а) колонія у Макіївці. Зображення у розпорядженні Spektr. Press

- Спочатку вони всі були в тапочках, взуття якесь без шкарпеток, не було зубних щіток навіть! Ми змогли зібрати грошей, купити на ринках шкарпетки, щітки хлопцям і охорона дозволила — взяла і передала це нашим військовим, — розповідає мати одного із ув'язнених.



Спочатку 2023 року в колонії додалися й нові «шмони» — тотальні перевірки прийшли на зміну старій добрій корупції, у зоні напівлегально передавалися та ховалися телефони для короткого зв'язку з рідними. «Минулого літа зв'язок був через чергових по кухні, комусь вдавалося зателефонувати, і вони вже всім передавали привіти, розповідали про всіх — живий, чи здоровий!». - Згадує мати одного з ув'язнених. Зараз, до квітня 2024 року, в колонії вже все як у російській в'язниці — встановили телефони, які працюють на картах, їх поповнюють родичі і обмінюються дзвінками з в'язнями.



Потім українцям також стали, як і охороні, видавати російські тюремні роби.



- У нас є люди, які цього літа відзначать сьомий рік ув'язнення, всіх вони «одягнули», светрами, теплими спортивними костюмами (можна було посилки передавати) — так їх усе змусили здати! - обурюється наша співрозмовниця. — Натомість видали їм російські роби, як у російських колоніях: куртки, шапки, таке інше.

Двір 2-ї (раніше 32-ї) колонії у Макіївці взимку, зображення у розпорядженні Spektr. Press

«Навіть рис дають!»

- За росіян змінилася якість їжі на краще, але зменшилися порції, - продовжує вона. — Раніше було щастя, коли перловку давали, це краще було, ніж ячка (ячна крупа) щодня. Потім син мені дзвонить, каже: все, навіть вівсянку мені не принось, бо нам рис дають. Я говорю: нічого собі, навіть рис дають! Це не зовсім дешевий продукт! Почали іноді яйце їм давати, омлет, щось таке. Коли там сир, то десь по ложці сиру… Потім картоплю їм почали давати! Так, продукти наче краще стали, але порцію зменшили ...



І величезна зміна — те, що їх і військовополонених, до речі, теж у їдальню стали водити, раніше їли в бараку, приносили цю кашу їм, посуд самі мили. Зараз ходять строєм і обов'язково змушують співати пісню, це начебто «перевиховання» — «політичних» водять під «Катюшу», з полоненими нашими їх розводять за часом прийому їжі, щоб не було зайвих розмов.



А з продуктами та побаченнями так і залишилося [як до російських порядків] — раз на три місяці можна приносити передачу і раз на чотири місяці — побачення із синами. У військових [у солдатів] мами — по п'ять років їх уже не бачили! Тож вважаю, що нам десь і пощастило.



Але якщо раніше ми йшли на тривале побачення і там не було обмежень за вагою [проносимих речей], то тепер, «за Росії», я можу пронести з собою лише 20 кілограм, включаючи свій одяг. Тобто, якщо я беру свій рушник, постільну білизну, якщо я ще чогось беру з дому, все тепер входить у ці кілограми. Кожна з нас ще трьом-чотирьом посилки збирає — тим, хто не має рідних чи не на цій території.

Одна з кімнат для побачень у колонії у Макіївці, зображення у розпорядженні Spektr. Press

Там кімнати [для побачень] – раніше ми за них мали платити. Висів цінник такий: «люкс», «напівлюкс»… (Триденне побачення у «напівлюксі» обходилося в 2 400 руб. на двох, у «люксі» — 3 600 руб. — прим. «Спектра».) Тут треба розуміти ці «люкси», що там просто були душ та туалет у кімнаті, а кухня загальна: три холодильники та електропічка. Після ремонту тепер стало безкоштовно, нормальні душ та туалет, окремо кімната для відпочинку, де є акваріум та сім'я з трьох шиншил, бігають вони там у клітці, зовсім як ми.



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