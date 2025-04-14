Головне за день: РФ частково захопила Ямполівку. У Сумах знову вибухи

Політика



Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий постачати Україні німецько-шведські далекобійні ракети Taurus, які можуть знадобитися ЗСУ для знищення сухопутних зв'язків між Росією та анексованим Кримом.



Президент США Дональд Трамп назвав російський ракетний удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 мирні жителі, «помилкою».



Суспільство



На окупованій частині Херсонської області медсестер та лікарів просять доносити на «нелояльних» пацієнтів. За даними активістів опору «Жовта Стрічка», представники військової комендатури проводять бесіди з медперсоналом у поліклініках.



У 2025 році близько 4500 дітей, які залишилися на окупованій Луганщині, вивозитимуть на територію Росії для проведення пропагандистських заходів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. За його словами, росіяни назвали це «програмою просвітницьких маршрутів».



Бойові дії



Вночі Одеську область атакували російські дрони, поранено семеро людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, СТО, автомобілі та медичний заклад. Авіація РФ фугасною авіабомбою вдарила по Родинському: пошкоджено понад 20 будинків, виникла пожежа. Чотири людини загинули через російський обстріл на Харківщині.

Після обстрілу Сум вдень постраждала одна людина. Надвечір російські військові завдали ще одного удару по околицям Сумської міської громади. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки уточнюються.



За даними аналітиків проекту DeepState, частина Ямполівки Донецької області перейшла під контроль російських сил і опинилася у так званій сірій зоні. Наразі бійці Сил оборони продовжують завдавати ударів по противнику, який намагається закріпитися та зайняти село повністю.



Невідомі підірвали електропідстанцію в Оренбурзі — через пожежу частина жителів залишилася без світла. Вибух у районі Сакмарської ТЕЦ стався близько 5 ранку 13 квітня.



Українська армія завдала ракетного удару по передовому пункту управління військ 30-го мотострілецького полку ЗС РФ у селі Гуєво Курської області. Загинули семеро російських окупантів – заступник командира полку, командир взводу зв'язку, п'ять військовослужбовців розвідувальної роти, ще чотири – отримали поранення. Серед поранених – командир полку, полковник Шипіцін.