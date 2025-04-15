В Донецьку російський військовий розстріляв співслужбовців і втік: його затримували зі стріляниною

4 квітня о 17:00 військовослужбовець 120-ї артилерійської бригади ЗС РФ Олександр Дєєв у стані важкого алкогольного сп'яніння відкрив вогонь по чотирьох військовослужбовцях цієї ж бригади на вулиці 60-річчя СРСР, 26 в окупованому Донецьку. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Троє військовослужбовців, а саме прапорщик Павло Чумашев, єфрейтор Єгор Самойлов та рядовий Саїд Новіков загинули на місці. Ще один окупант – Олександр Сєвєрінов – отримав вогнепальні поранення.



Дєєв з місця події втік. Однак пізніше під час затримання військовою комендатурою він отримав вогнепальне поранення шиї. Його доставили до інституту невідкладної та відновлювальної хірургії.

Нагадаємо, що у захопленому Маріуполі приїжджий із Росії влаштував стрілянину.