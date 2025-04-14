Окупанти на ТОТ Херсонщини шукають «нелояльних» через лікарів

На тимчасово окупованій частині Херсонської області медсестер і лікарів просять доносити на «нелояльних» пацієнтів. Про це повідомляє український рух опору «Жовта Стрічка».



За даними активістів, представники військової комендатури проводять бесіди з медперсоналом у поліклініках. Медиків просять «виявляти» пацієнтів, які критикують окупаційну владу або відмовляються оформляти російські документи.



В опорі нагадують: в умовах окупації навіть звичайна побутова розмова, почута не тими людьми, може призвести до арешту.



Українців закликають утриматися від обговорень своєї позиції в публічних місцях — поліклініках, транспорті, чергах і навіть із сусідами.

Раніше на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей місцевим жителям почали телефонувати невідомі особи, які представляються співробітниками так званого «соціологічного центру».