Окупанти на ТОТ Херсонщини шукають «нелояльних» через лікарів

На тимчасово окупованій частині Херсонської області медсестер і лікарів просять доносити на «нелояльних» пацієнтів. Про це повідомляє український рух опору «Жовта Стрічка».
За даними активістів, представники військової комендатури проводять бесіди з медперсоналом у поліклініках. Медиків просять «виявляти» пацієнтів, які критикують окупаційну владу або відмовляються оформляти російські документи.
В опорі нагадують: в умовах окупації навіть звичайна побутова розмова, почута не тими людьми, може призвести до арешту.
Українців закликають утриматися від обговорень своєї позиції в публічних місцях — поліклініках, транспорті, чергах і навіть із сусідами.
Раніше на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей місцевим жителям почали телефонувати невідомі особи, які представляються співробітниками так званого «соціологічного центру».
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях