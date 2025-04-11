Фейки, пропаганда та допомога окупантам: на «воєнкора» з Горлівки чекає суд

Громадянину України, який проживає в окупованій Горлівці, заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).



За даними слідства, чоловік залишився у Горлівці після її захоплення російськими військовими у 2014 році. На початку 2023 року він почав працювати так званим «військором» на одному з російських пропагандистських інтернет-ресурсів, а також веде власний Telegram-канал.



Підозрюваний активно підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, транслює антиукраїнський контент та поширює спотворену інформацію про ситуацію на фронті. У своїх матеріалах він публікує фейки про дії українських військових, спрямовані на дискредитацію Сил оборони.



Крім того, фігурант організує збори коштів нібито на екіпірування та озброєння російської армії — саме тієї, яка щодня атакує Донецьку область, завдаючи ударів по житлових районах та вбиваючи мирних жителів, зазначили у прокуратурі.

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Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури встановили особи п'ятьох бойовиків стрілецького батальйону 202 мотострілецького полку угруповання «ЛНР». Під час окупації села Довгалівка в Ізюмському районі вони катували та грабували місцевих мешканців, зазначає слідство.