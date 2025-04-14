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В Росію з окупованої Луганської області вивезуть тисячі дітей для пропаганди – ОВА

14 квітня 2025, 21:54

В Росію з окупованої Луганської області вивезуть тисячі дітей для пропаганди – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

У 2025 році близько 4500 дітей, які залишилися на окупованій Луганщині, вивозитимуть на територію Росії для проведення пропагандистських заходів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, росіяни назвали це «програмою просвітницьких маршрутів».

«Хлопці та дівчата з Сіверськодонецька, Кремінної, Лисичанська, Троїцького, Рубіжного, Сватового, Станиці Луганської та Хрустального увійшли до шести груп, які сформували першу зміну», – розповів начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти закрили на в'їзд прифронтове Сватове.

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