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Облік «безхазяйного» житла в окупації: чому місцеві жителі не можуть потрапити до своїх квартир

11 квітня 2025, 21:30

Облік «безхазяйного» житла в окупації: чому місцеві жителі не можуть потрапити до своїх квартир

Окупаційна влада «ДНР» розпочала новий етап «інвентаризації» на захопленій території — квартири та будинки, чиї власники не подали документи особисто, оголошують «безхазяйними». Під загрозою виселення опиняються навіть ті, хто живе у цих квартирах.

Так, мешканку будинку на вулиці Бахчиванджі у Маріуполі не пускають до її власної квартири. Після загибелі чоловіка у 2022 році вона залишилася у місті та намагається відновити документи, які згоріли під час боїв. Але житло все одно визнали «безхазяйним».

«Там прописано мою дочку та онука. Чому ми не маємо права на свою квартиру?», — каже жінка.

Відповідне відео опублікував Центр вивчення окупації.

Раніше окупанти заявили про примусове привласнення понад 750 об'єктів нерухомості у місті.

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