UNEX UGV: в армію надійшов броньований робот-амфібія

Українська армія отримала бронеамфібію UNEX UGV. Фото: Міноборони України

Парк наземних роботів Сил оборони України поповнила унікальна дистанційно керована платформа UNEX UGV. Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння і техніки Міноборони.



Бронеамфібія українського виробництва здатна долати воду, болота, пісок, лід та інші складні поверхні. Завдяки широким шинам і рівномірному розподілу ваги UNEX не активує міни, на які реагує техніка.

Робот стійкий до РЕБ, оснащений автопілотом і потужними акумуляторами. Може використовуватися для бойових, логістичних, евакуаційних та інженерних завдань у різних погодних умовах.

Нагадаємо, ЗСУ отримали новий робот із кулеметом для вогневої підтримки.