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Головне за день: Росармія вдарила по Житомирщині та Нікополю. ТЕС у Слов'янську більше не в строю

10 квітня 2025, 23:00

Головне за день: Росармія вдарила по Житомирщині та Нікополю. ТЕС у Слов'янську більше не в строю

Суспільство

 Служба безпеки України провела черговий допит військовослужбовця з Китаю, взятого в полон на Донеччині. Він воював у складі російських підрозділів. За даними СБУ, полонений китаєць розповів, що служив під командуванням російського офіцера, який віддавав накази.

На Донеччині СБУ затримала 58-річного протоієрея Покровського вікаріатства УПЦ МП, який збирав дані для ФСБ та коригував російські удари по українських військових.

Росіяни закрили на в'їзд прифронтове місто Сватове в окупованій Луганській області. Тепер, щоб потрапити до Сватового, потрібна або місцева реєстрація, або спеціальний дозвіл.

Бойові дії

 Внаслідок російських обстрілів 10 квітня постраждали жителі Дніпра та Нікополя. У Дніпрі — п'ятеро поранених, у Нікополі постраждали 13 людей. Під удари потрапили також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади Нікопольського району. Російські війська використовували понад 30 дронів-камікадзе та артилерію. Пошкоджено магазин, два житлові будинки, господарські будівлі, три підприємства та інші об'єкти інфраструктури.

Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ постраждали чотири особи. Двох із них госпіталізовано до лікарні. Також сталася пожежа, ще одна будівля зруйнована.

На Житомирщині загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення, у тому числі 14-річна дитина. Один із російських дронів потрапив у багатоповерховий будинок. Також пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків.

З початку опалювального сезону 2024-2025 Слов'янська теплоелектростанція пропрацювала лише 55 днів, перш ніж російський обстріл 25 грудня вивів її з ладу. Збитки, завдані на Різдво, виявилися критичними.

Поблизу селища Бурлацьке та села Богданівка російська армія не залишає спроб просуватися у бік адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Про це повідомили у прес-службі тактичної групи «Вугледар».

Завод вибухових речовин пошкоджено внаслідок вчорашньої атаки БПЛА на Дзержинськ Нижегородської області Росії. На заводі пошкоджено трубопровідну естакаду та 2 цехи, постраждалих немає.

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