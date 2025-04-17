Війська РФ із важкої артилерії вдарили по Нікополю: пошкоджена автобусна зупинка, є загиблі та поранені

17 квітня російська армія із важкої артилерії обстріляла місто Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські будівлі, машини та автобусна зупинка.
Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 56 та 61 року. Ще п'ять людей постраждали, з них четверо – у лікарні у важкому стані.
Нагадаємо, що вночі 16 квітня Росія ракетами та «шахедами» атакувала місто Ізюм на Харківщині, внаслідок чого загорілися будинки та постраждали сім людей.