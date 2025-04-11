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Російські війська окупували Олександропіль на Донеччині — DeepState

11 квітня 2025, 08:03

Російські війська окупували Олександропіль на Донеччині — DeepState

Відзначено просування військ РФ у Донецькій області. Карта DeepState Відзначено просування військ РФ у Донецькій області. Карта DeepState

Російським військам вдалося окупувати Олександропіль у Покровському районі Донецької області, а також просунутися вглиб українських позицій біля Новобахмутівки та в селі Успенівка, що розташоване неподалік кордону з Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс DeepState.

«Ворог окупував Олександропіль, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці», — йдеться у повідомленні.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сірський заявив, що армія Росії фактично розпочала новий наступ на Сумську та Харківську області.

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