Російські війська окупували Олександропіль на Донеччині — DeepState

Відзначено просування військ РФ у Донецькій області. Карта DeepState

Російським військам вдалося окупувати Олександропіль у Покровському районі Донецької області, а також просунутися вглиб українських позицій біля Новобахмутівки та в селі Успенівка, що розташоване неподалік кордону з Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс DeepState.

«Ворог окупував Олександропіль, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці», — йдеться у повідомленні.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сірський заявив, що армія Росії фактично розпочала новий наступ на Сумську та Харківську області.