Головне за день: Україна як повоєнний Берлін. РФ атакувала п'ять областей

Політика



Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог в інтерв'ю The Times заявив , що одним із можливих варіантів мирного врегулювання може стати поділ України на зони контролю, подібно до того, як це було з Берліном після Другої світової війни.



США планують взяти під контроль газопровід, який з'єднує Росію з Європою через територію України, повідомляє агентство Reuters із посиланням на власні джерела. Сьогодні російський «Газпром» не володіє жодною трубою на території України. Через українську газотранспортну систему проходять кілька маршрутів транзиту газу з Росії до Європейського Союзу, зокрема «Союз», «Прогрес» та «Уренгой-Помари-Ужгород». Всі ці трубопроводи знаходяться у власності України та керуються компанією «Оператор ГТС України».



Суспільство



Машину колишнього військового комісара Чуваської Республіки (РФ) Бахтіора Холікова хотіли підірвати. Під автомобілем Холикова у селищі Старі Урмари було виявлено вибуховий пристрій. Російське слідство розглядає версію щодо причетності до спроби теракту українських спецслужб.



Бойові дії



У ніч на суботу, 12 квітня, підрозділи Повітряних сил та ППО Сил оборони України знищили 56 ударних безпілотників із 88, якими Росія атакувала територію країни. У Києві виникли пожежі у Святошинському та Дарницькому районах, троє постраждалих. У Донецькій області одна людина загинула, четверо отримали поранення, пошкоджено житлові будинки, склади та адмінбудівлі.



На Харківському напрямку російська армія проводить доукомплектування своїх підрозділів після втрат і готується до відновлення штурмових дій. Про це повідомили в ОСГВ «Хортиця».