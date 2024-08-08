На кордоні тимчасово закрили єдиний пункт пропуску з Росією. Що відомо

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Фото: особиста сторінка Верещук у Телеграм

В Сумській області на 10 днів закрили пункт пропуску «Колотилівка-Покровка». Про це в ефірі національного телемарафону повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



За її словами, на Сумському напрямку наразі загострення.



«Армія РФ обстрілює наші території. На сьогодні гуманітарний коридор "Колотилівка-Покровка" тимчасово закритий. За словами наших військових, це щонайменше на 10 днів. Далі побачимо, що буде», — сказала Верещук.

Нагадаємо, що «Колотилівка-Покровка» був єдиним чинним пунктом пропуску з Росією. Завдяки цьому гуманітарному коридору люди з окупації поверталися на підконтрольні Україні території.

Вранці 6 серпня Сили оборони України розпочали операцію в Курській області РФ, яка межує із Сумщиною.

7 серпня для захисту населення оголосили обов'язкову евакуацію із 23 населених пунктів п'яти громад Сумського району.