Бої за Кіндрашівку: противник намагається просуватися до Куп'янська

На Куп'янському напрямку кілька днів тривають запеклі бої за населений пункт Кіндрашівка. Противник намагається накопичуватися на північній околиці села для подальшого просування в центр, повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер+».
Окупанти стали заходити в Кіндрашівку. Фото: DeepState
Бої ведуться виключно піхотними штурмами. Проблеми з логістикою у противника, оскільки він підходить до села через яри та балки, важкопрохідні для техніки й складні для українських дронів.
У зв'язку з цим російські окупанти просуваються малими групами по 1-3 людини, намагаючись пробратися до населеного пункту.
Через Кіндрашівку росіяни хочуть дістатися до Куп'янська. Фото: DeepState
Кіндрашівка має стратегічне значення для оборони Куп'янська, оскільки через неї проходить важлива дорога з півночі. Хоча це не єдиний логістичний шлях, утримання кожного маршруту вкрай важливе для наших сил.
Напрямок ударів ЗС РФ за добу. Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки та неподалік Загризового, Степової Новоселівки.
Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують наступальні дії на Кіндрашівку, що на північ від Куп'янська.
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