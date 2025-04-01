Бої за Кіндрашівку: противник намагається просуватися до Куп'янська

Український танк стріляє по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку кілька днів тривають запеклі бої за населений пункт Кіндрашівка. Противник намагається накопичуватися на північній околиці села для подальшого просування в центр, повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер+».

Окупанти стали заходити в Кіндрашівку. Фото: DeepState

Бої ведуться виключно піхотними штурмами. Проблеми з логістикою у противника, оскільки він підходить до села через яри та балки, важкопрохідні для техніки й складні для українських дронів.



У зв'язку з цим російські окупанти просуваються малими групами по 1-3 людини, намагаючись пробратися до населеного пункту.

Через Кіндрашівку росіяни хочуть дістатися до Куп'янська. Фото: DeepState

Кіндрашівка має стратегічне значення для оборони Куп'янська, оскільки через неї проходить важлива дорога з півночі. Хоча це не єдиний логістичний шлях, утримання кожного маршруту вкрай важливе для наших сил.

Напрямок ударів ЗС РФ за добу. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки та неподалік Загризового, Степової Новоселівки.

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують наступальні дії на Кіндрашівку, що на північ від Куп'янська.