РФ тисне на Донеччину: Торецьк і Покровськ — під шквалом атак

За даними Генерального штабу ЗСУ, до вечора четверга зафіксовано 85 бойових зіткнень на всіх напрямках фронту. Це значно більше, ніж на добу раніше — тоді на цей час було зафіксовано 54 зіткнення.



Найбільш напруженою залишається ситуація на Торецькому та Покровському напрямках у Донецькій області. У районі населених пунктів Дружба та Торецьк окупант зробив 16 спроб наступу, три з яких тривають. На Покровському напрямку відбулося 27 зіткнень різної інтенсивності, з них 22 атаки були успішно відбиті українськими силами.



Для порівняння: у середу, 9 квітня, на той же час на цих ділянках фронту зафіксували 6 та 12 зіткнень відповідно. Таким чином, спостерігається значне зростання активності російських військ.



Також збільшення числа атак зафіксовано на Куп'янському напрямку в Харківській області (чотири зіткнення проти одного доби раніше), Краматорському напрямку в Донецькій (три проти нуля) та Придніпровському в Херсонській (два проти нуля). На решті дільниць фронту істотних змін не зафіксовано.

За даними американського Інституту вивчення війни, українські війська нещодавно просунулися на Покровському та Торецькому напрямках.