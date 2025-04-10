Вдома стало страшно і небезпечно: сім'я зі Слов'янська намагається освоїтися на новому місці втретє

Сім'я зі Слов'янська евакуювалася на Закарпаття після удару по їхньому будинку. Гуманітарна місія «Проліска» розповіла, як 9 квітня зустріла у Мукачеві сім'ю зі Слов'янська Донецької області. Співробітники відділення «Проліска-Ужгород» доставили їх до місця тимчасового проживання у Рахівському районі.

«Дрони, КАБи просто сипалися на наше місто. Наш будинок теж постраждав — обвалилася стеля. Дякувати Богу, я встигла перебігти з немовлям в іншу кімнату», — згадує Наталя, багатодітна мама, останні дні в рідному Слов'янську.

Різке загострення ситуації на сході України змусило сім'ю шукати порятунку у тиловому регіоні. Разом із чоловіком Наталя наважилася на евакуацію — вони забрали трьох дітей. Молодшій дівчинці лише два місяці, решта — школярі. Жити та вчитися під постійними обстрілами дітям було страшно та важко.

Вони вже пережили окупацію 2014 року — тоді рятувалися на Харківщині. Після визволення Слов'янська повернулися додому. Але з початком повномасштабного вторгнення знову поїхали цього разу на захід України. Однак там було важко зводити кінці з кінцями, і сім'я вирішила повернутися до рідного міста і якось адаптуватися до життя під час війни.

«Ми намагалися звикнути. Сирени — кожні 10 хвилин, трясуться вікна, постійні обстріли. Страх не відпускав ні на мить. 2025 року все стало набагато гірше. Виходити надвір стало небезпечно, а в нашому будинку навіть немає підвалу», — розповідає Наталя.

Вирішальним моментом став обстріл, який зашкодив їхній будинок.

«Я зателефонувала до гарячої лінії Донецької ОВА. Нам запропонували різні варіанти, але я обрала Закарпаття — це найбезпечніший регіон», — пояснює жінка.

Нині родина освоюється на новому місці у Рахівському районі.

Евакуація проводиться за підтримки Гуманітарного фонду України Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA Ukraine).

У дев'яти населених пунктах Донецької області, де продовжується примусова евакуація сімей з дітьми, все ще залишаються 254 дитини. Також фіксуються випадки, коли сім'ї з дітьми, які раніше були евакуйовані, повертаються додому, зазначають в обласній держадміністрації.