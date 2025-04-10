Пасажирське сполучення з окупованих територій під загрозою – у Кремлі скаржаться на диверсії

Влада Росії назвала причину, через яку окупанти не запускають залізничне сполучення з окупованих територій України. Заступник голови уряду РФ Марат Хуснуллін, який займається, зокрема економічними питаннями окупованих територій, заявив, що відкриття залізничного сполучення занадто небезпечне через бойові дії.



Він поскаржився на диверсії українських спецслужб та партизанів на залізниці.



«Ми вже готові відправляти пасажирські потяги і в Крим, і до Москви, і до Санкт-Петербурга. Але єдине, противник постійно намагається підривати залізниці, намагається якісь диверсії проводити. Тому ми з метою безпеки поки що не запускаємо пасажирський рух. Але у нас до цього все готово. Включно з відремонтованим залізничним вокзалом у Маріуполі», — заявив Хуснуллін.

Наприкінці лютого ресурси угрупування «ЛНР» заявили: компанія «Торговий дім "Донське вугілля"» збирається експортувати вугілля з Донбасу. Це вже не перше повідомлення. Восени було щонайменше дві подібні заяви. У списку країн здебільшого азійські, зокрема такі гіганти як Китай та Індія. Чи можливий експорт в умовах війни і хто заробляє на вкраденому ресурсі — читайте у статті «Новини Донбасу».