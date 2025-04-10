На Донеччині відновлено електропостачання 3 тис. будинків

У 3 тис. будинків Донецької області повернули світло. Фото: Донецька ОВА

«ДТЕК Донецькі електромережі» відновив електропостачання майже 3 тисяч будинків, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



Попри постійну небезпеку, аварійно-ремонтні бригади компанії з дозволу військових виконали низку робіт і повернули світло жителям одного з населених пунктів. Електрика знову доступна для майже 3 тисяч сімей.



У «ДТЕК» підкреслили, що фахівці роблять усе можливе для відновлення енергопостачання в регіоні, щойно отримують дозвіл на роботи.