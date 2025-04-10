Слов'янська ТЕС більше не в строю: обстріл 25 грудня виявився фатальним

З початку опалювального сезону 2024-2025 Слов'янська теплоелектростанція ПАТ «Донбасенерго» пропрацювала лише 55 днів, перш ніж російський обстріл 25 грудня вивів її з ладу. Про це повідомив член правління компанії Олег Ларіонов на брифінгу у міністерстві енергетики України, передає «Інтерфакс-Україна».



«У нас залишилася лише одна станція. Вона пропрацювала 55 діб до масованої атаки 25 грудня, після якої втратила основне обладнання», — повідомив Ларіонов. Він зазначив, що до цієї дати ТЕС зазнала п'яти обстрілів, і після кожного вдавалося відновити подачу електроенергії протягом 4-7 діб. Але збитки, завдані на Різдво, виявилися критичними.



Навіть після зупинки станція продовжувала зазнавати ударів, що значно ускладнило можливість відновлення.



«Весь колектив “Донбасенерго” та енергетики в цілому заслуговують на величезну повагу», — додав Ларіонов.



За даними міністерства енергетики, за три роки повномасштабної війни Росія пошкодила понад 63 тисячі об'єктів енергетичної інфраструктури. Лише у 2024 році Україна втратила 10 ГВт потужностей, що генерують. З 17 листопада до березня 2025 року відбулося дев'ять масованих атак на енергосистему, найбільш руйнівна — 13 березня, коли РФ застосувала 300 засобів поразки. Такого удару було завдано і 25 грудня.



Після окупації Старобешівської ТЕС у 2014 році (її потужність перевищувала 2 ГВт) «Донбасенерго» керує Слов'янською ТЕС потужністю 880 МВт.