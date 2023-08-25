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Окупаційна влада Маріуполя «звільнила» мешканців від будинку: на квартири в новому люди не мають права

25 серпня 2023, 14:48

Окупаційна влада Маріуполя «звільнила» мешканців від будинку: на квартири в новому люди не мають права

На місці історичної пам'ятки російська РКС Девелопмент на 2024 рік запланувала новобуд На місці історичної пам'ятки російська РКС Девелопмент на 2024 рік запланувала новобуд

Жителі Маріуполя в очікуванні будівництва нового будинку на місці історичної пам'ятки «Будинку із годинником», побоюються не отримати квартири, які були знищені окупантами під час безперервного бомбардування їхнього міста. Про це «Новини Донбасу» дізнались після того, як отримали доступ до чату власників будинку. 


Як дізналися місцеві жителі, квадратний метр житла у новому «будинку з годинником» коштуватиме 115 тисяч рублів, початковий внесок не менше 10% та іпотека під 2%. За будівництво відповідає приватний забудовник "РКС Девелопмент", головний офіс якого розташований у Москві.

Найбільше колишніх власників квартир «Будинку із годинником» хвилює питання прав на житло, зруйноване росіянами раніше, вони постійно цікавляться в листуванні між собою. Одна із мешканок Маріуполя написала, що юрист передав їй, що зруйнований будинок знімається з балансу і на квартири в новому люди не мають жодних прав.


Вартість м ² була оцінена забудовником у 115 тисяч рублів. Продаж стартує вже зовсім скоро, а завершити будівництво планують до третього кварталу 2024 року.


Люди переживають, що змушені будуть переїхати з центральних районів на околицю, без можливості повернутися в те місце, де колись мали квартиру. Власники знищеного будинку також не можуть знайти інформацію про власників згорілих квартир. Потенційні покупці хвилюються та запитують, що буде, коли повернутися господарі з документами й висунуть претензії тим, хто в'їхав у новий будинок. Своєю чергою, консультант запевнила  в законності забудови, наголосивши на наявності всіх документів та дозволу від міста.

 

Нагадаємо, в центрі Маріуполя окупаційна «влада» знесла «будинок з годинником» — історичну пам'ятку, де свого часу була майстерня українського художника-монументаліста Віктора Арнаутова.

Згодом російські чиновники вирішили замість нього звести іпотечну новобудову. Тим, хто жив на цьому місці до війни, видавати квартири у нових будинках поки що не збираються.

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Будинок із годинником

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