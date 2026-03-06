Україна допускає санкції через затримання громадян в Угорщині — Сибіга

Ілюстрація до заяви МЗС України про можливі санкції після затримання українських громадян у Будапешті. Створено ШІ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ залишає за собою право ініціювати санкції проти осіб, які причетні до затримання українських громадян у Будапешті. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.



За словами міністра, ранкові заяви угорських посадовців свідчать, що затримання семи громадян України могло бути пов’язане з політичним тиском та внутрішньою виборчою кампанією в Угорщині. У МЗС наголосили, що подібні дії є неприйнятними.







Київ вимагає негайно припинити втягування України у внутрішньополітичні процеси Угорщини. Українська сторона попередила, що всі причетні до затримання та утримання громадян можуть бути притягнуті до відповідальності, зокрема шляхом запровадження санкцій або інших обмежувальних заходів.



Також у МЗС повідомили про намір зібрати іноземний дипломатичний корпус для інформування партнерів про ситуацію та спростування звинувачень на адресу України.

Раніше «Ощадбанк» повідомив про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів банку разом із співробітниками та цінностями.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»