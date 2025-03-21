Помер військовослужбовець та медик із Покровська

Стало відомо, що 20 березня помер медик з Покровська та військовослужбовець 110 бригади територіальної оборони Сергій Проскуров. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
Як зазначається, причиною смерті медика стала тривала хвороба.
«Сергій Володимирович допоміг з'явитися на світ тисячам малюків і врятував безліч пацієнток», — йдеться у повідомленні.
До початку повномасштабного вторгнення Сергій Проскуров працював лікарем-гінекологом у Покровську, був завідувачем жіночої консультації. Однак після 24 лютого став на захист України, він служив у 110 бригаді запорізького ТРО.
Крім того, Проскурова було нагороджено медаллю «За військову службу Україні» та почесним знаком «За збережене життя».
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