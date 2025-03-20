В окупованій Горлівці через обстріл постраждали двоє людей

Двоє людей постраждали в окупованій Горлівці внаслідок обстрілу. Також повідомляється про спробу атакувати тролейбус за допомогою дрону. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив «мер» Горлівки Іван Приходько.

«Внаслідок обстрілу селища шахти імені М.О. Ізотова з боку українських терористів поранено мирного мешканця Горлівки», — написав Іван Приходько у своєму телеграм-каналі. Пізніше він розповів про ще одного постраждалого.

Також він повідомив, що на вулиці Безпощадного у центрі Горлівки безпілотник «гнався за тролейбусом». Після цього рух громадського транспорту тимчасово припинили.