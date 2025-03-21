З початку 2024 року втрати армії РФ становили понад півмільйона — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що загальні втрати Росії живою силою з початку повномасштабного вторгнення перевищили 900 тисяч осіб.



«З початку 2024 року, за рік і майже три місяці, загальні втрати російських окупантів становили понад півмільйона людей (540 790)», — написав Сирський у своєму Telegram-каналі.



Він висловив подяку всім, хто робить внесок у боротьбу проти російської агресії.



Раніше такі дані назвали в міністерстві оборони Великобританії. Ймовірно, 200 000-250 000 російських солдатів було вбито, що є найбільшими втратами РФ з часів Другої світової війни.



Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, які втрати за два місяці зазнали російські війська під містом Покровськ Донецької області.