Росія пропонує дешеву іпотеку на покупку вторинного житла в Слов'янську та Краматорську

Наслідки обстрілу Слов'янська у ніч проти 20 березня

Жителям Росії пропонують оформити сімейну іпотеку на купівлю вторинного житла у містах, де на початок року велося будівництво не більше двох багатоквартирних будинків. У списку російської державної компанії «Дом. РФ» вважається 901 місто. Однак не всі міста — російські. Частина — захоплені та вільні українські міста.



За даними Мінфіну РФ, нововведення стосується вторинного житла у малих населених пунктах із низькими темпами будівництва.



До списку увійшли такі міста, як Мурманськ, Воркута, Геленджик, Туапсе, вісім міст в окупованому Криму, включаючи Бахчисарай та Джанкой. Понад 50 міст із Донецької області та понад 35 — Луганської. При цьому до переліку увійшли і території, які Росія намагається захопити, регулярно обстрілюючи — Краматорськ, Слов'янськ, Добропілля, Дружківка.



Іпотечна ставка становить до 6% річних. Акція розпочне діяти з 1 квітня.



Як повідомлялося, у Маріуполі на місці знесеного будинку окупанти почали будівництво нового житлового комплексу, але не компенсаційного житла, а квартир під іпотеку.



Раніше жителі захопленого РФ Маріуполя звернулися до Путіна, за словами маріупольців їх виселили з будинку, в якому вже три роки триває ремонт.

Ринок нерухомості в окупованому Маріуполі вражає своїми цінами. У місті, де досі не працюють очисні споруди, а каналізація стікає в річки та море, де немає питної води, а починаючи з березня виникли проблеми і з технічною, де аварії на електромережах трапляються щодня в різних районах, ціни на нерухомість вищі, ніж у більшості не столичних міст Російської Федерації. Як так сталося? Хто купує квартири в окупованому Маріуполі? За скільки реально можна купити або продати квартиру, розібралися журналісти «Новин Донбасу».