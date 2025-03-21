«ЛНР» назвала кількість аварійних будинків на окупованій Луганщині

На території Луганщини окупаційна влада «ЛНР» підрахувала кількість аварійного житла. В угрупуванні стверджують, що обстежили 1469 багатоквартирних будинків, які мають ознаки аварійності. З них 1341 будинок позначено як такий, що підлягає знесенню.



При цьому в «ЛНР» не зазначено ні термінів, ні сум, призначених для розселення людей, які живуть у таких будинках.



Для отримання фінансування необхідно сформувати та затвердити регіональну адресну програму переселення громадян із аварійного житла, заявили у «ЛНР».

З 1 березня на окупованій території Донецької області почав діяти новий тариф на житло, який тепер є однаковим для всіх населених пунктів під контролем угрупування «ДНР».