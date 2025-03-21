В Росії на палаючій після атаки дронів нафтобазі стався вибух: пожежа стала масштабнішою, є постраждалі

Вибух на палаючій нафтобазі в Краснодарському краї РФ. Фото: кадр із відео

У Кавказькому районі Краснодарського краю РФ на палаючій після атаки БПЛА нафтобазі стався вибух. Про це повідомили в оперативному штабі регіону.



У процесі гасіння через розгерметизацію палаючого резервуара стався вибух нафтопродуктів і викид палаючої нафти. В результаті пошкоджені три одиниці техніки, постраждали двоє пожежників. Їх доправили до лікарні з легкими опіками та отруєнням продуктами горіння.



Вогонь поширився на ще один резервуар. Таким чином зараз горять два резервуари, запірна арматура, нафтопродукти в обвалуванні навколо резервуарів і та частина палаючих нафтопродуктів, які викинуло вибухом за межі резервуарів. Загальна площа пожежі збільшилася до 10 000 квадратних метрів. Пожежу гасять 456 людей та 181 одиниця техніки.



В адміністрації Кавказького району місцевим жителям рекомендували не виходити на вулицю.

Нагадаємо, що нафтобазу у Краснодарському краї атакували безпілотники вночі 19 березня.



У перший день площа пожежі склала 1700 квадратних метрів.