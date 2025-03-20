Окупанти засудили жителя Бердянська до 14 років в'язниці

Незаконно засуджений росіянами житель Бердянська. Фото: БердянсЬк Сьогодні

Окупанти засудили жителя Бердянська до 14 років ув'язнення. Про це повідомляє видання «БердянсЬк Сьогодні».



Так званий «Запорізький обласний суд» виніс вирок 47-річному підприємцю з Бердянська, звинувативши його в «держзраді». Окупаційні судді визнали директора приватного підприємства винним у тому, що він нібито шпигував за російськими військовими.



У повідомленні псевдосуду йдеться: «У період із серпня 2022 року по вересень 2023 року громадянин С. за завданням представника Служби безпеки України збирав і передавав відомості про переміщення і дислокацію військової техніки та особового складу збройних сил Російської Федерації».



У результаті окупаційний суд засудив бердянця до 14 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму з додатковим обмеженням волі на 1 рік.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Бердянську триває формування псевдосудової системи з громадян РФ, куди завезли нових «суддів» із країни-окупанта.