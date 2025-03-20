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Паспорт РФ чи депортація: українців зобов'язали залишити територію Росії до 10 вересня чи «узаконити» своє перебування

20 березня 2025, 15:45

Паспорт РФ чи депортація: українців зобов'язали залишити територію Росії до 10 вересня чи «узаконити» своє перебування

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Громадяни України, які перебувають на території Росії без законних підстав, мають або врегулювати свій правовий статус, або залишити країну до 10 вересня 2025 року. Відповідна вимога міститься у новому указі глави Кремля Володимира Путіна.

Під опцією «узаконити» мається на увазі не лише оформлення статусу трудового мігранта чи біженця, а й мається на увазі отримання російського громадянства — це стосується жителів окупованих територій України.

Також документ встановлює додаткові вимоги для іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають у частково окупованих регіонах України — Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Згідно з указом №159 від 20 березня 2025 року, особи, які перебувають у зазначених регіонах понад 90 днів, зобов'язані до 10 червня пройти медичний огляд та надати до поліції такі документи:

  • підтвердження відсутності наркотичної залежності
  • довідку про відсутність інфекційних захворювань
  • сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції

Крім того, указом внесено зміни до попереднього документа №307 від 27 квітня 2023 року. Наразі іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в окупованих регіонах, зможуть продовжити трудовий договір, але не пізніше 31 грудня 2025 року.

Як повідомлялося, мешканці окупованих територій могли отримати російське громадянство за спрощеною процедурою до 31 грудня 2024 року. Тепер ця процедура набагато складніша, якщо тільки не йдеться про мешканців нещодавно захоплених міст і сіл.

Нагадаємо, Росія також позбавила українців без російського громадянства права на свою нерухомість.

На тимчасово окупованих територіях України мешканцям загрожують виселенням, якщо вони не ухвалять російське громадянство.

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