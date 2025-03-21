У Курській області під удар потрапила газовимірювальна станція «Суджа»: пожежу видно за кілька кілометрів

Пожежа на газовимірювальній станції «Суджа» у Курській області. Фото: соцмережі

У ніч на 21 березня низка російських пропагандистів, Z-блогерів, прокремлівських ЗМІ та Телеграм-каналів заявили про атаку на газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області РФ. Про це стало відомо з їхніх повідомлень.



В результаті на цій ГВС виникла пожежа, яку видно за кілька кілометрів. У Росії відповідальними за атаку назвали ЗСУ, хоча не навели жодних доказів. Крім того, росіяни миттєво звинуватили Україну у зриві так званого «енергетичного перемир'я». Через цю станцію до 1 січня 2025 року транзитом через Україну постачався російський газ до Європи.



Спікер МЗС РФ Марія Захарова в ефірі російського «Першого каналу» також заявила про нібито порушене Києвом «енергетичне перемир'я».



«Ми вважаємо, що це перемир'я, запропоноване президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, вже порушене з боку «київського режиму». Як далі американська сторона справлятиметься з цим «шаленим терористичним непотребом» – ось це велике питання. Як вони знову їх заводитимуть хоч у якесь стійло і русло?», – сказала вона.



У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ звинувачення в обстрілі станції назвали безпідставними.



«Ця станція неодноразово обстрілювалася самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона зазнала бомбардування керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній авіабомбами. Вже сьогодні противник посилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією – обстріляв цей об'єкт з артилерії. Варто додати, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газопроводу для прихованого переміщення своїх підрозділів. Росіяни продовжують виробляти численні фейки й прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що в ніч проти 21 березня Росія масовано атакувала Одесу та Запоріжжя.