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Розділ територій та повне припинення вогню: Трамп розповів, що США обговорюють з Україною та Росією

21 березня 2025, 18:28

Розділ територій та повне припинення вогню: Трамп розповів, що США обговорюють з Україною та Росією

Розділ територій та повне припинення вогню: Трамп розповів, що США обговорюють з Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що процес досягнення припинення вогню в Україні розвивається позитивно.

«У нас буде припинення вогню на багатьох ділянках, і поки що все йде дуже добре. І для досягнення цього припинення вогню, ви знаєте, вони (сторони) мали багато зброї, спрямованої одна на одну. Деякі солдати, на жаль, оточені іншими солдатами. Ми збираємося незабаром мати повне припинення вогню, а потім у нас буде контракт. Йдуть переговори про контракт, контракт щодо поділу земель тощо. Поки що ми говоримо, це обговорюється», — сказав Трамп на брифінгу у Вашингтоні 21 березня.

Він наголосив, що сторони продовжують консультації щодо умов майбутньої угоди, включаючи територіальні питання, та висловив упевненість у швидкому встановленні повного перемир'я.

Раніше радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що Україна, можливо, буде змушена погодитися на певні територіальні поступки на користь Росії.

Раніше глава Кремля Володимир Путін заявив, що згоден із пропозицією про припинення бойових дій в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, Росія підтримує ідею тимчасового перемир'я на 30 діб, проте залишаються важливі питання, які потрібно вирішити.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював із президентом США Дональдом Трампом питання юрисдикції Криму.

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяви спецпосланника президента США Кіта Келлога про формат переговорів за участю України та Росії в Саудівській Аравії, заплановані на 24 березня.

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