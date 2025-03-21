Україна не планує контакти з Росією на переговорах у Саудівській Аравії — МЗС

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяви спецпосланника президента США Кіта Келлога про формат переговорів за участю України та Росії в Саудівській Аравії, заплановані на 24 березня.



«Ми розглядаємо цю зустріч як технічну та українсько-американську двосторонню. Про біганину якусь кімнату мені нічого не відомо», — заявив Тихий під час брифінгу в Києві.



Він також наголосив: «Контактів із росіянами не заплановано у української технічної команди, наскільки мені відомо».



«І я не спекулюватиму на тему, коли будуть чи не будуть прямі контакти. На сьогодні ми спілкуємося з американською стороною. Американська сторона спілкується з російською стороною», — додав представник МЗС.



Тихий нагадав, що подібна модель вже застосовувалася раніше і довела свою ефективність, зокрема у рамках Чорноморської зернової ініціативи.



Раніше Кіт Келлог припустив, що на переговорах у Саудівській Аравії українська та російська делегації можуть перебувати у різних кімнатах, а представники США переміщатимуться між ними.

Нагадаємо, що 18 березня президент США Дональд Трамп та голова Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої останній пообіцяв припинити атаки на енергетику та інфраструктуру України та нібито віддав відповідний наказ російським військовим. Обстріли та атаки безпілотників з боку російської армії не припинилися.