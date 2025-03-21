Автомобіль російських військових вибухнув в окупованому Скадовську — залишилася купа металу

В окупованому Скадовську (Херсонська область) увечері 20 березня стався вибух автомобіля, в якому перебували двоє російських офіцерів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



«20 березня 2025 близько 20:40 на вулиці Миру у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan. У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії», — йдеться у повідомленні.



ГУР додає: «За кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата». Проте прямо відомство не зазначило, що причетне до ліквідації окупантів.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 лютого 2025 року в Приморському районі окупованого Маріуполя члени опору підірвали автомобіль співробітника ФСБ.