Нічний удар по Запорізькій області: зруйновано житлові будинки

Результат атаки рф на Запорізьку область. Фото: кадр із відео

Унаслідок нічного удару по Запорізькій області два житлових будинки повністю знищено і вони не підлягають відновленню, ще в одному вибуховою хвилею зірвало дах і вибило вікна. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму офіційному телеграм-каналі.



На опублікованих кадрах видно, що будинки повністю зруйновані і вигоріли зсередини. Також пошкоджено автомобілі, припарковані поруч.

Результат атаки у Запорізькій області. Фото: кадр із відео

«Зараз комунальні служби громади відновлюють дах і забивають вибиті вікна OSB-плитами», - зазначив Федоров.

Раніше російські війська завдали трьох ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Запорізькій області.