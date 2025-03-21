Нічний удар по Запорізькій області: зруйновано житлові будинки

Унаслідок нічного удару по Запорізькій області два житлових будинки повністю знищено і вони не підлягають відновленню, ще в одному вибуховою хвилею зірвало дах і вибило вікна. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму офіційному телеграм-каналі.
На опублікованих кадрах видно, що будинки повністю зруйновані і вигоріли зсередини. Також пошкоджено автомобілі, припарковані поруч.
Результат атаки у Запорізькій області. Фото: кадр із відео
«Зараз комунальні служби громади відновлюють дах і забивають вибиті вікна OSB-плитами», - зазначив Федоров.
Раніше російські війська завдали трьох ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Запорізькій області.
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